В усадьбе Вяземы пройдет концерт «Очарование русской музыки. Два рояля»

12 октября в большом зале восточного флигеля усадьбы Вяземы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина состоится концерт «Очарование русской музыки. Два рояля», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.



В программе прозвучат произведения А.П. Бородина, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова и Д.Д. Шостаковича в переложениях для двух роялей и в четыре руки.

Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов — пианистки Ада Горбунова и Юлия Чернявская, ученицы профессора Московской консерватории, народной артистки России Зинаиды Игнатьевой.

Начало концерта — в 15:00. Возрастное ограничение — 6+. Билеты доступны в кассе и на сайте музея-заповедника.

