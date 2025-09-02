Участниками открытого первенства по гребле в Шатуре стали более 100 спортсменов
Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды» состоялось на Святом озере в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Участие в турнире приняли более 100 сильнейших спортсменов в возрасте до 17 лет. Они представляли округа Шатура, Пушкинский, Бронницы и Раменский.
Соревнования проходили на двух дистанциях.
«Дистанция у нас 200 метров. Для некоторых участников, в частности для каноэ-одиночки, она является олимпийской. Для многих это хороший проверочный старт. 200 метров плюс еще 4 тысячи метров», — рассказал преподаватель-тренер по гребному спорту Самат Таканаев.Участники соревновались в трёх возрастных группах. Всего на турнире было разыграно 26 комплектов наград.