Участниками открытого первенства по гребле в Шатуре стали более 100 спортсменов

02 сентября 2025, 11:02

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды» состоялось на Святом озере в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Участие в турнире приняли более 100 сильнейших спортсменов в возрасте до 17 лет. Они представляли округа Шатура, Пушкинский, Бронницы и Раменский.



Соревнования проходили на двух дистанциях.





«Дистанция у нас 200 метров. Для некоторых участников, в частности для каноэ-одиночки, она является олимпийской. Для многих это хороший проверочный старт. 200 метров плюс еще 4 тысячи метров», — рассказал преподаватель-тренер по гребному спорту Самат Таканаев.