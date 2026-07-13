Капремонт дома в Лобне 1960-х годов планируют закончить в сентябре
Капремонт многоквартирного дома 1962 года постройки в микрорайоне Научный городок в Лобне рассчитывают завершить в сентябре. Такой срок назвали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Сейчас специалисты обновляют фасад здания и крышу.
«Завершены гидроструйная очистка поверхностей; ремонт и герметизация стыков; штукатурка и антигрибковая обработка стен; покраска фасада; ремонт цоколя и входной группы; замена подъездных дверей. На крыше устроили стропила, смонтировали противопожарные люки», – рассказали в Минчистоты.Сейчас рабочие утепляют чердак. Впереди – окончание ремонта фасада и комплекс работ по обновлению кровли.