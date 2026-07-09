Монолитные работы на строительстве детсада в Лобне поднялись до второго этажа

09 июля 2026, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Новое здание детского сада «Золотой петушок» строят на улице Комиссара Агапова в Лобне. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.





Первоначально планировалось возвести пристройку к существующему детсаду, однако обследование, проведённое в мае прошлого года, показало, что старое здание находится в аварийном состоянии и его лучше снести.





«Общая площадь нового детского сада составит 3 250 квадратных метров. В настоящее время на объекте проводятся монолитные работы. Они идут на уровне второго этажа. Общая степень готовности монолита составляет 15%. Кроме того, продолжается монтаж инженерных коммуникаций. В строительстве заняты 30 человек, используются три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.