Монолитные работы на строительстве детсада в Лобне поднялись до второго этажа
Новое здание детского сада «Золотой петушок» строят на улице Комиссара Агапова в Лобне. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Первоначально планировалось возвести пристройку к существующему детсаду, однако обследование, проведённое в мае прошлого года, показало, что старое здание находится в аварийном состоянии и его лучше снести.
«Общая площадь нового детского сада составит 3 250 квадратных метров. В настоящее время на объекте проводятся монолитные работы. Они идут на уровне второго этажа. Общая степень готовности монолита составляет 15%. Кроме того, продолжается монтаж инженерных коммуникаций. В строительстве заняты 30 человек, используются три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году.