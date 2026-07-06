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В Лобне завершают капитальный ремонт школы №2

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №2, расположенную на Фестивальной улице в Лобне, капитально ремонтируют. Сейчас работы выполнены на 85%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Здание общей площадью около шести с половиной тысяч квадратных метров построили 48 лет назад. Ремонт проводится за счёт бюджета региона в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«В настоящее время строители продолжают ремонтировать фасад и кровлю, монтируют инженерные сети и благоустраивают прилегающую территорию. На площадке заняты свыше 60 человек», — говорится в сообщении.
В обновлённую школу завезут новое оборудование и мебель. Открыть учебное заведение для учеников планируют 1 сентября текущего года.
Лев Каштанов

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