Капремонт дороги «Промзона Силикат» в Котельниках завершат до начала ноября
В Котельниках идёт капитальный ремонт дороги «Промзона Силикат», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Это важный логистический маршрут для расположенных в промзоне предприятий.
«Дорожное полотно испытывает экстремальные нагрузки из-за интенсивного движения, в том числе большегрузов. Ремонт учитывает сложные участки, в том числе два поворота с недостаточным радиусом для крупных автомобилей. Из-за этого на дороге часто возникали заторы. Для решения проблемы часть тротуара отодвинули с сохранением нормативной ширины в полтора метра, что позволило расширить проезжую часть», – рассказали в пресс-службе.
Специалисты также переложили коммуникации, а для улучшения отвода воды установили два дополнительных дождеприёмника.
По всей длине дороги выполнили фрезеровку старого асфальта, почти полностью демонтировали старые тротуары и бордюры. Уложен нижний слой асфальта.
Каждый день на объекте работают более 20 человек, два самосвала и два трактора. Завершить ремонт дороги планируют до начала ноября.