Жителей Котельников приглашают на диспансеризацию и прививку в новую поликлинику
Жители Котельников могут пройти диспансеризацию и вакцинацию в новой современной поликлинике, которая работает в городском округе с июля. Там создали все условия для удобного и быстрого обслуживания, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Диспансеризация организована по принципу одного дня. Жители могут прийти без предварительной записи. Однако для гарантированного приёма всё же рекомендуют записаться на удобное время. Пациенты, проходящие на диспансеризацию или вакцинацию, не будут пересекаться с посетителями с симптомами ОРВИ. Для них в поликлинике предусмотрен отдельный вход», – сказали в администрации.Жителям в возрасте от 18 до 39 лет советуют проходить диспансеризацию раз в три года, а с 40 лет – каждый год. Это особенно важно для людей, входящих в группы риска. Ежегодный профилактический осмотр позволяет выявлять на ранних стадиях и предотвращать развитие многих хронических заболеваний.
Помимо этого, в поликлинике проходит кампания по вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Сделать прививку могут взрослые и дети. Для получения разрешения нужно обязательно посетить терапевта или педиатра. Саму прививку делают без записи.
Детей на вакцинацию лучше приводить в «дни здорового ребенка», которые проходят в новой поликлинике по четвергам. Кампания продлится до декабря. Для неё используются современные препараты «Совигрипп», «флю-М» и «Ультрикс Квадри». Прививка снижает общий порог заболеваемости и ослабляет тяжесть болезни, предотвращает осложнения и минимизирует число летальных случаев.
Медики также просят взрослое население позаботиться о здоровье своих старших родственников и уговорить их пройти вакцинацию.
Читайте также: