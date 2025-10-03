Жителей Котельников приглашают на диспансеризацию и прививку в новую поликлинику

03 октября 2025, 21:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Жители Котельников могут пройти диспансеризацию и вакцинацию в новой современной поликлинике, которая работает в городском округе с июля. Там создали все условия для удобного и быстрого обслуживания, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







«Диспансеризация организована по принципу одного дня. Жители могут прийти без предварительной записи. Однако для гарантированного приёма всё же рекомендуют записаться на удобное время. Пациенты, проходящие на диспансеризацию или вакцинацию, не будут пересекаться с посетителями с симптомами ОРВИ. Для них в поликлинике предусмотрен отдельный вход», – сказали в администрации.