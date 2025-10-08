В Котельниках в преддверии зимы внедряют умную систему контроля за отоплением
В Котельниках продолжают активно внедрять современную систему телеметрии для контроля теплоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Датчики, установленные на объектах, отслеживают в режиме реального времени ключевые показатели работы систем отопления – давление и температуру. Сегодня в Котельниках ими оборудовали все 19 центральных тепловых пунктов и две котельные.
«Принцип работы прост и эффективен. Датчики круглосуточно удалённо контролируют подачу тепла. При малейшем отклонении от нормы, например, при падении давления или понижении температуры информация мгновенно передаётся через специальное программное обеспечение в диспетчерскую службу. Диспетчеры ведут мониторинг круглосуточно, что значительно ускоряет реагирование на любую нештатную ситуацию», – пояснили в администрации.Там отметили, что благодаря этой системе устранять сбои в работе теплосетей стали гораздо быстрее. После оперативного получения данных на место сразу направляют аварийную бригаду, которая дежурит круглосуточно. Это происходит до того, как проблема станет масштабной и ощутимой для жителей.