В Котельниках в преддверии зимы внедряют умную систему контроля за отоплением

08 октября 2025, 16:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках продолжают активно внедрять современную систему телеметрии для контроля теплоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Датчики, установленные на объектах, отслеживают в режиме реального времени ключевые показатели работы систем отопления – давление и температуру. Сегодня в Котельниках ими оборудовали все 19 центральных тепловых пунктов и две котельные.

«Принцип работы прост и эффективен. Датчики круглосуточно удалённо контролируют подачу тепла. При малейшем отклонении от нормы, например, при падении давления или понижении температуры информация мгновенно передаётся через специальное программное обеспечение в диспетчерскую службу. Диспетчеры ведут мониторинг круглосуточно, что значительно ускоряет реагирование на любую нештатную ситуацию», – пояснили в администрации.