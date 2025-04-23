Капремонт дошкольного отделения лицея № 10 в Клину завершат к 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт здания дошкольного отделения лицея №10 ведётся на улице Гагарина в Клину, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 20%, завершить все работы должны до 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
На объекте обшей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров уже завершены демонтажные работы и начались общестроительные.
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«Приступаем к черновой отделке. Полностью заменим окна и в ближайшее время начнём фасадные работы. А с середины мая приступим к благоустройству территории», — рассказал прораб стройки Александр Зиновьев.В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад, заменят все инженерные системы, выполнят отделку помещений, модернизируют системы видеонаблюдения и связи, установят новое оборудование и мебель.
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Лев Каштанов