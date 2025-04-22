В Балашихе построят воспитательно-образовательный центр на 375 мест

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Воспитательно-образовательный центр, состоящий школьного блока на 275 мест и детского сада, рассчитанного на 100 воспитанников, построят на территории жилого комплекса «Феруново» в городском округе Балашиха, подряд на работы получила компания «Дакорп», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Воспитательно-образовательный комплекс построят на участке площадью более 2 гектаров. В здании будут расположены учебные кабинеты, кабинеты для занятия музыкой и творчеством, групповые помещения со спальнями и игровыми комнатами, библиотека, спортзалы и столовая с кухней», — говорится в сообщении.На прилегающей территории оборудуют спортивные и игровые площадки, а также места для отдыха и для проведения мероприятий.
Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию должны до 1 сентября 2028 года.
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