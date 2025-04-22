В Можайском округе отремонтируют больницу, две школы, техникум и стадион

Андрея Воробьёв и Денис Мордвинцев (фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин)
Капитальный ремонт учреждений социальной инфраструктуры ведётся в Можайском округе, программа охватывается медицинскую сферу, образование и спорт. Подробности рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Сейчас ведётся капитальный ремонт хирургического корпуса Можайской больницы, работы завершат в 2026 году. Кроме того, в 2026 году должны открыться два фельдшерско-акушерских пункта — в селе Сокольниково и деревне Ивакино. И ещё один ФАП появится в деревне Бараново в 2027 году», — сказал Денис Мордвинцев.Он также отметил, что в текущем году должен быть завершён капремонт школы «Перспектива» в селе Колычево, в 2026 году — ремонт Можайского техникума и школы в деревне Мокрое, а в 2027 году — обновление Можайского культурно-досугового центра. Кроме того, в 2026 году в округе реконструируют стадион «Спартак».
Кроме того, в Можайском округе проводится благоустройство общественных пространств: в текущем году будут завершены работы у стелы «Город воинской славы» и обустроен скейт-парк в обновлённом парке «Ривьера». В 2026 году благоустройство проведут в парке 50-летия СССР и в Троицком сквере на Московской улице, а в 2027 году планируется благоустроить аллею Героев на улице Мира.
Денис Мордвтнцев также сообщил, что за три года в округе отремонтировали 134 км дорог. А в текущем году должны привести в порядок 12 дорог общей протяжённостью 12,6 км.
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