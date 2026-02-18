Достижения.рф

Капремонт дошкольного отделения школы №3 во Фрязине завершат до конца года

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад при школе №3 имени Героя Советского Союза Александра Дудкина во Фрязине капитально ремонтируют. Работы должны завершить до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



В настоящее время на объекте общей площадью 856 квадратных метров продолжается демонтаж и начались общестроительные работы.

«В рамках капремонта в здании обновят фасад, крышу с водосточной системой, заменят все инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений, установят видеонаблюдение и систему пожарной безопасности, а прилегающую территорию благоустроят», — говорится в сообщении.
Работы проводятся по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
