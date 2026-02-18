Подмосковье переходит на электронный формат Единого платежного документа за ЖКХ
В Подмосковье стартовал пилотный проект по переходу на электронный формат Единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий эксперимент проводится в рамках постановления правительства РФ и предусматривает отказ от бумажных квитанций. Для информирования жителей планируется масштабная медиакампания.
Как следует из документа Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2025 года № 126 «О проведении эксперимента по направлению платежного документа для внесения платы за жилые помещения и коммунальные услуги в многоквартирных домах в электронной форме без его дублирования на бумажном носителе».
Инициатором запуска пилота выступило Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона. В рамках проекта Единый платежный документ (ЕПД) будет направляться жителям через региональный портал Госуслуг без обязательного дублирования на бумаге.
Для обеспечения широкой информированности населения предлагается провести комплексную информационную кампанию. Речь идет о размещении разъясняющих материалов в федеральных, региональных и муниципальных СМИ, публикациях в социальных сетях и организации электронных рассылок жителям.
Кроме того, планируется разработка анимированных роликов для трансляции в эфире телеканала «360», а также размещение наружной рекламы с использованием цифровых конструкций региона. В частности, задействовать предлагается билборды на федеральных и региональных автодорогах, остановочные павильоны, автовокзалы, железнодорожные вокзалы и цифровые экраны в общественном транспорте — как в автобусах, так и в наземном электрическом транспорте.
Читайте также: