Подмосковье переходит на электронный формат Единого платежного документа за ЖКХ

18 февраля 2026, 12:36

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье стартовал пилотный проект по переходу на электронный формат Единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий эксперимент проводится в рамках постановления правительства РФ и предусматривает отказ от бумажных квитанций. Для информирования жителей планируется масштабная медиакампания.