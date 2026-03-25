Капремонт двух корпусов Люберецкой больницы завершат в 2026 году
В подмосковных Люберцах продолжается капитальный ремонт главного и терапевтического корпусов «Люберецкой областной больницы», расположенных на улице Кирова, 36. Работы ведутся в рамках областной госпрограммы за счет бюджетных средств, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Как отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, подрядчик выполняет общестроительные работы. В настоящее время на объектах монтируют кровлю, обновляют фасады, прокладывают инженерные сети, устанавливают окна, двери и перегородки, а также ведут отделку.
Согласно проекту, в зданиях полностью заменят все инженерные и электрические сети, окна и двери, обновят сантехнику, мебель, фасады, входные группы и кровлю. На площадке задействованы 75 рабочих и две единицы техники. Завершить ремонт планируется до конца 2026 года.
