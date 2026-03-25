Житель Электростали устроил в своём гараже теплицу для выращивания конопли

Теплицу для культивации конопли и запас марихуаны обнаружили полицейские в гараже 32-летнего жителя Электростали. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Из гаражного бокса оперативники изъяли системы для освещения, вентиляции и автоматического полива растений, а также растительное вещество. Часть изъятого вещества отдали на экспертизу. Оказалось, что это марихуана общим весом около 500 граммов.





«Хозяина гаража задержали. Он рассказал, что летом 2025 года изучил специальную литературу, закупил в даркнете оборудование и семена, и в январе текущего года собрал первый урожай и начал готовить его для личного употребления», — говорится в сообщении.