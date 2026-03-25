На строительстве путепровода в Люберцах начали подготовку к сборке пролёта
Подготовку к сборке пролётного строения начали на строительстве путепровода через железную дорогу в Люберцах. В настоящее время общая готовность объекта составляет 20%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Путепровод соединит Октябрьский проспект и Инициативную улицу и обеспечит безопасное и бесперебойное сообщение между южной и северной частями города.
«Сейчас на площадке приступили к сборке стапелей и монтажу накаточного устройства для будущего пролётного строения. Следующим шагом станет укрупнительная сборка металлоконструкций пролёта и его надвижка в проектное положение», — сказал глава Минтранса Московской области Марат Сибатулин.Рабочее движение по путепроводу планируется открыть в третьем квартале 2027 года.