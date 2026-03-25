В Подмосковье в День свёклы отчитались о сборе 62 000 тонн корнеплода

25 марта 2026, 17:22

Аграрии Московской области в 2025 году собрали урожай свёклы в 62 273 тонн. Это на 5 956 тонн больше показателя 2024-го, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области 25 марта, когда отмечается День свёклы.





Такой рост стал возможен благодаря мерам поддержки сельхозпроизводителей со стороны региона и внедрению современных агротехнологий.

«Высокий спрос на свёклу и другие столовые корнеплоды подтверждают данные розничных продаж. Только за февраль этого года жители приобрели более 5 484 тонн этой группы овощных культур. Это отражает не только популярность продукта среди населения, но и успешную работу местных производителей по обеспечению продовольственной доступности», – отметили в ведомстве.