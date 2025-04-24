Капремонт двух корпусов техникума в Орехово-Зуеве завершат до конца лета

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт двух корпусов железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко проводят в Орехово-Зуеве, завершить работы планируется до 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Работы ведутся в учебном корпусе и корпусе с мастерскими. В здании мастерских основные работы уже завершены, строители занимаются пусконаладкой инженерных систем. В учебном корпусе продолжаются фасадные работы, идёт монтаж инженерных сетей и предчистовая отделка помещений – устройство укладка плитки, стяжки пола и штукатурка стен. Все работы идут в соответствии с утверждённым графиком», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в обоих корпусах установят новое оборудование и мебель.
Читайте также:
Капремонт дошкольного отделения лицея № 10 в Клину завершат к 1 сентября
В Балашихе построят воспитательно-образовательный центр на 375 мест
В Можайском округе отремонтируют больницу, две школы, техникум и стадион
Лев Каштанов