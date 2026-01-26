В девяти округах Московской области отремонтировали остановки
Остановочные павильоны отремонтировали на региональных дорогах в девяти подмосковных округах специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели на четырёх городских улицах и в пяти малых населённых пунктах.
«В городской черте остановки привели в порядок на улице Новосёлки Слободка в Ивантеевке Пушкинского округа, на улице Транспортная в Реутове, на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде и на улице Народного Ополчения в Красногорске», — говорится в сообщении.Кроме того, остановочные павильоны починили в деревне Большие Жеребцы округа Щёлково, в посёлке Зубово под Клином, в серпуховской деревне Подмоклово, в селе Смолёво Орехово-Зуевского городского округа и в деревне Алексеевка округа Чехов.