В девяти округах Московской области отремонтировали остановки

26 января 2026, 13:22

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановочные павильоны отремонтировали на региональных дорогах в девяти подмосковных округах специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели на четырёх городских улицах и в пяти малых населённых пунктах.





«В городской черте остановки привели в порядок на улице Новосёлки Слободка в Ивантеевке Пушкинского округа, на улице Транспортная в Реутове, на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде и на улице Народного Ополчения в Красногорске», — говорится в сообщении.