Капремонт газового оборудования в Подмосковье охватит 224 многоквартирных дома

12 февраля 2026, 21:06

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области в этом году планируется заменить газовое оборудование 224 многоквартирных домов. Работы будут вести в 34 городских округах, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Работы будут проводить в рамках региональной программы капремонта. Как отметили в ведомстве, капитальный ремонт внутридомовых систем газоснабжения – это критически важное мероприятие, от которого зависит безопасность десятков, а иногда и сотен жителей.

«Нормативный срок эксплуатации внутридомового газопровода составляет от 30 до 40 лет. Дальше металл истончается, соединение теряет герметичность, а запорная арматура перестаёт выполнять свои функции. Всё это грозит утечкой газа и его отравлением, взрывом бытового газа и пожаром», – отметили в министерстве.