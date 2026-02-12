Капремонт газового оборудования в Подмосковье охватит 224 многоквартирных дома
В Московской области в этом году планируется заменить газовое оборудование 224 многоквартирных домов. Работы будут вести в 34 городских округах, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы будут проводить в рамках региональной программы капремонта. Как отметили в ведомстве, капитальный ремонт внутридомовых систем газоснабжения – это критически важное мероприятие, от которого зависит безопасность десятков, а иногда и сотен жителей.
«Нормативный срок эксплуатации внутридомового газопровода составляет от 30 до 40 лет. Дальше металл истончается, соединение теряет герметичность, а запорная арматура перестаёт выполнять свои функции. Всё это грозит утечкой газа и его отравлением, взрывом бытового газа и пожаром», – отметили в министерстве.Своевременная замена изношенного оборудования полностью исключает эти риски и гарантирует безопасное использование газа на ближайшие десятилетия. Главное условие проведения ремонта – доступ в каждую квартиру
Замене подлежат все элементы системы – от фасадного газопровода до внутриквартирной разводки. Управляющая компания заранее предупреждает о предстоящих работах.
Замена газового оборудования при условии доступа в квартиру происходит за три дня. Газ при этом перекрывают одновременно во всём доме на период ремонта. Бригада работает поквартирно, по утверждённому графику.