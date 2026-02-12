Достижения.рф

В Подмосковье запустили новую онлайн-услугу для управляющих компаний

оригинал Фото: istockphoto.com/pcess609

Внести изменения в реестр лицензий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области теперь можно онлайн. Соответствующую услугу подключили на госпортале региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.



Подробнее о нововведении рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

«Услуга предназначается для представителей управляющих организаций Московской области. Теперь они могут через госпортал внести в реестр лицензий изменения, связанные с заключением, расторжением или прекращением договора управления многоквартирным домом, а также с изменением способа управления домом», — пояснила Надежда Куртяник.
Услуга размещается в разделе «Бизнес», подразделе «Лицензирование и разрешения». Она доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
