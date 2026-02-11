Подмосковный опыт переработки отходов изучили 34 региона России и зарубежные страны

11 февраля 2026, 20:09

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева», расположенные а Егорьевске и Солнечногорске, посетили делегации 34 регионов России и шести зарубежных стран. Общее число посетителей превысило 600 человек, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





За три года подмосковные комплексы превратились в большую площадку для обучения. В состав групп вошли представители властей регионов, региональные операторы, операторы действующих и строящихся комплексов по переработке отходов. География охватывает всю страну.

«КПО «Восток» и «Нева» входят в число лидеров отрасли по версии Российского экологического оператора. Автоматизация сортировки превышает 80%. Для этого применяют оптические сканеры, баллистические и вихретоковые сепараторы. Свыше половины отходов возвращают в оборот. Из них получают вторсырьё, техногрунт, твёрдое альтернативное топливо. Гостей интересуют технологии, позволяющие выполнять целевые показатели нацпроекта», – рассказал в Минчистоты Московской области.