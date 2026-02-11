В Подмосковье предупредили о штрафах за незаконную установку камер в подъезде
Установку систем видеонаблюдения в местах общего пользования многоквартирных домов в Подмосковье нужно обязательно согласовывать с собственниками помещений и управляющей организацией. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Самовольный монтаж таких систем нарушает действующее законодательство и влечёт юридическую ответственность.
«В соответствии с Жилищным кодексом России, подъезды, лифтовые холлы и лестничные площадки относятся к общедомовому имуществу. Любые изменения, включая монтаж камер, должны быть утверждены решением общего собрания собственников, принятым большинством голосов от общего числа голосующих. Дополнительно требуется согласование с управляющей организаций», – пояснили в Минчистоты.Если оборудование установлено самовольно, а камера затрагивает частную жизнь соседей, например, направлена на их входную дверь, это может быть квалифицировано как вторжение в личное пространство. Тогда жильцы могут потребовать в суде демонтировать оборудование.
Помимо этого, нарушителям грозят административные штрафы за самоуправство от 100 до 300 рублей, а также за неправомерную обработку персональных данных – от 6000 до 15 000 рублей.