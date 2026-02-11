В Подмосковье предупредили о штрафах за незаконную установку камер в подъезде

11 февраля 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Установку систем видеонаблюдения в местах общего пользования многоквартирных домов в Подмосковье нужно обязательно согласовывать с собственниками помещений и управляющей организацией. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Самовольный монтаж таких систем нарушает действующее законодательство и влечёт юридическую ответственность.



«В соответствии с Жилищным кодексом России, подъезды, лифтовые холлы и лестничные площадки относятся к общедомовому имуществу. Любые изменения, включая монтаж камер, должны быть утверждены решением общего собрания собственников, принятым большинством голосов от общего числа голосующих. Дополнительно требуется согласование с управляющей организаций», – пояснили в Минчистоты.