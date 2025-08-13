Капремонт гимназии №1 в Балашихе завершат к началу учебного года

13 августа 2025, 10:47

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

В Балашихе ведётся капитальный ремонт здания гимназии №1, расположенного на шоссе Энтузиастов. В настоящее время готовность объекта составляет 85%. Ремонт должны закончить к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Сейчас завершена большая часть внутренних работ, стены покрашены, всё необходимое оборудование закуплено. Оно поступил в гимназию во второй половине августа.





«На площадке сейчас работают около 80 специалистов. К концу августа помещения будут полностью очищены и готовы к приёму учителей», — сказал начальник управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов.