В Подмосковье продолжаются Экологические игры
Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Подмосковье набирают обороты Экологические игры-2025, в которых уже участвуют более 1,9 тысячи жителей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С 11 по 17 августа участникам предлагается найти на карте мобильного приложения «Уберу» пункт приема тетрапак-упаковки, сдать ее и сделать два фото: одно — на фоне пункта, подтверждающее сдачу, второе — со специальным жестом также на его фоне. Снимки необходимо отправить с указанием e-mail, использованного при регистрации в приложении.
За выполнение заданий игроки получают экоины, которые увеличивают шансы на победу. Финал проекта запланирован на 21 сентября.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Владислава Мурашова, цифровой формат игр стал новым инструментом вовлечения жителей в раздельный сбор отходов и ответственное отношение к природным ресурсам.
«Впервые запускаем в Подмосковье цифровое приложение в виде экологических игр. В таком необычном и интересном формате будем приобщать жителей к раздельному сбору отходов и экологически ответственному отношению к природным ресурсам. Разработчики придумали серию несложных, но полезных заданий. Выполняя их, участники автоматически вольются в экологическую повестку», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Присоединиться к проекту можно на официальном сайте Экологических игр.