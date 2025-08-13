В Подмосковье продолжаются Экологические игры

13 августа 2025, 09:19

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье набирают обороты Экологические игры-2025, в которых уже участвуют более 1,9 тысячи жителей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





С 11 по 17 августа участникам предлагается найти на карте мобильного приложения «Уберу» пункт приема тетрапак-упаковки, сдать ее и сделать два фото: одно — на фоне пункта, подтверждающее сдачу, второе — со специальным жестом также на его фоне. Снимки необходимо отправить с указанием e-mail, использованного при регистрации в приложении.



За выполнение заданий игроки получают экоины, которые увеличивают шансы на победу. Финал проекта запланирован на 21 сентября.



Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Владислава Мурашова, цифровой формат игр стал новым инструментом вовлечения жителей в раздельный сбор отходов и ответственное отношение к природным ресурсам.



«Впервые запускаем в Подмосковье цифровое приложение в виде экологических игр. В таком необычном и интересном формате будем приобщать жителей к раздельному сбору отходов и экологически ответственному отношению к природным ресурсам. Разработчики придумали серию несложных, но полезных заданий. Выполняя их, участники автоматически вольются в экологическую повестку», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.