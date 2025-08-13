В дмитровском ЖК «Мечта» построили ещё три дома

13 августа 2025, 10:14

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Три сблокированных жилых дома построили в загородном жилом комплексе «Мечта» на территории Дмитровского округа. Новостройки получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Двухэтажные дома расположены в квартале «Земляничная Поляна» в селе Озерецкое.





«Загородные дома предназначены для круглогодичного проживания», — отмечается в сообщении.