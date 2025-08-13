Достижения.рф

В дмитровском ЖК «Мечта» построили ещё три дома

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Три сблокированных жилых дома построили в загородном жилом комплексе «Мечта» на территории Дмитровского округа. Новостройки получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Двухэтажные дома расположены в квартале «Земляничная Поляна» в селе Озерецкое.

«Загородные дома предназначены для круглогодичного проживания», — отмечается в сообщении.
В настоящее время в ЖК «Мечта» живут уже около 8 тысяч человек. В комплексе открыты школы и детские сады, работают магазины, кафе, аптеки и сервисы быта, установлены детские и спортивные площадки, есть прогулочные аллеи и парк.

Отмечается, что объекты социальной инфраструктуры построены за счёт девелопера в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
Лев Каштанов

