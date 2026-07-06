Капремонт гимназии №2 в Красногорске идёт с опережением графика
Здание гимназии №2, расположенное на улице Кирова в Красногорске, капитально ремонтируют. Ход работ проверил член окружного Совета депутатов Артур Бадретдинов вместе с педагогами и родителями учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Представитель подрядной организации рассказал, что ремонт ведётся с опережением графика и закончить его могут уже в июле.
«Я был здесь уже несколько раз. Видно, что строители стараются. Сегодня в очередной раз подтвердили, что идут с опережением графика и закончат работы до начала августа. Думаю, что ещё месяц будет на пусконаладочные работы, и в сентябре дети смогут пойти в чистую, современную и безопасную школу», — сказал Бадретдинов.Здание построили в 1968 году. Ремонт, который проводится сейчас, — первый за 58 лет. Школу обновляют в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия».