Капремонт гимназии №2 в Красногорске идёт с опережением графика

06 июля 2026, 17:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Здание гимназии №2, расположенное на улице Кирова в Красногорске, капитально ремонтируют. Ход работ проверил член окружного Совета депутатов Артур Бадретдинов вместе с педагогами и родителями учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Представитель подрядной организации рассказал, что ремонт ведётся с опережением графика и закончить его могут уже в июле.





«Я был здесь уже несколько раз. Видно, что строители стараются. Сегодня в очередной раз подтвердили, что идут с опережением графика и закончат работы до начала августа. Думаю, что ещё месяц будет на пусконаладочные работы, и в сентябре дети смогут пойти в чистую, современную и безопасную школу», — сказал Бадретдинов.