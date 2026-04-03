Капремонт гимназии №2 в Красногорске выполнили почти на треть

03 апреля 2026, 15:37

Здание гимназии №2, расположенное на улице Кирова в Красногорске, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках подмосковной госпрограммы по обновлению социальной инфраструктуры.





«Сейчас на площадке занимаются кровлей: демонтируют старую и делают пароизоляцию. Кроме того, продолжается отделка помещений и монтаж инженерных систем. В работах заняты 64 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.