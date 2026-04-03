Около 330 подмосковных садовых домов сделали жилыми в первом квартале этого года
329 домов перевели собственники с начала года из статуса «дача» в статус «жилой дом» благодаря услуге Минмособлимущества. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Услуга по переводу садового дома в жилой становится всё более популярной, так как даёт преимущества собственникам недвижимости.
«Это и возможность прописки, и участие в программе социальной газификации, и сниженные тарифы за коммунальные услуги. Помимо этого, статус жилого дома повышает стоимость недвижимости в случае её продажи», – пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.В первую очередь при переводе садового дома в жилой необходимо подтвердить его соответствие требованиям надёжности и безопасности. Для этого нужно получить заключение по обследованию технического состояния объекта. Далее на региональном портале госуслуг нужно подать заявление на услугу «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
К заявлению требуется приложить нотариально заверенное согласие других собственников, если они есть. Ответ придёт в течение 13 рабочих дней. Специалисты примут решение и направят заявителю и в Росреестр, который вносит изменения в ЕГРН.
Ознакомиться со всеми критериями можно по ссылке. Там же прописаны требования к объекту недвижимости. Например, здание должно быть капитальным, построенном на фундаменте с окнами, с электричеством, холодным водоснабжением, канализацией, системой отопления и вентиляцией.
Специалисты подмосковного БТИ обследуют техническое состояние садового дома и подготовят заключение.