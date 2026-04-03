Около 330 подмосковных садовых домов сделали жилыми в первом квартале этого года

03 апреля 2026, 15:18

329 домов перевели собственники с начала года из статуса «дача» в статус «жилой дом» благодаря услуге Минмособлимущества. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Услуга по переводу садового дома в жилой становится всё более популярной, так как даёт преимущества собственникам недвижимости.

«Это и возможность прописки, и участие в программе социальной газификации, и сниженные тарифы за коммунальные услуги. Помимо этого, статус жилого дома повышает стоимость недвижимости в случае её продажи», – пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.