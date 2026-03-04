С начала года в Подмосковье вывезли более 1,3 млн кубометров снега

04 марта 2026, 17:46

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Коммунальные службы Подмосковья продолжают ликвидировать последствия снегопадов в рамках зимнего содержания территорий. С начала года на специализированные площадки для складирования вывезено свыше 1 354 784 кубических метров снега, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







Ежедневно на уборке задействованы более 3,5 тысячи единиц техники: дорожные машины, самосвалы, тракторы и средства малой механизации. Ручную очистку пешеходных переходов, остановок, тротуаров и подходов к подъездам обеспечивают около 5 тысяч специалистов.



Вывоз снега позволяет предотвращать сужение проезжей части и сохранять комфортные условия для передвижения жителей. Работы идут в плановом режиме во всех городских округах Подмосковья.