Схема заезда в Путилково изменится на время ремонта моста через реку Сходню
Ремонт моста через реку Сходню и участка Путилковского шоссе будут проводить с 7 марта текущего года по 30 апреля 2027 года. На это время изменится схема заезда в посёлок Путилково городского округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для того, чтобы попасть на Проектируемый проезд №6411 в Путилкове с южного направления МКАД, водителям рекомендуется пользоваться разворотной петлёй, расположенной на 75-м километре кольцевой автодороги.
«Изменения коснутся также автобусного маршрута №1288, курсирующего между красногорским микрорайоном Мортонград и станцией метро «Сходненская». Там появится дополнительная схема движения в сообщении «Поссовет — метро «Сходненская», — говорится в сообщении.При этом основная схема движения автобуса №1288 не изменится. Без изменений останутся также автобусные маршруты №26, №326к, №696, №852, №892к, №1124, №1208 и №1082.