Схема заезда в Путилково изменится на время ремонта моста через реку Сходню

04 марта 2026, 16:04

оригинал Видео: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт моста через реку Сходню и участка Путилковского шоссе будут проводить с 7 марта текущего года по 30 апреля 2027 года. На это время изменится схема заезда в посёлок Путилково городского округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Для того, чтобы попасть на Проектируемый проезд №6411 в Путилкове с южного направления МКАД, водителям рекомендуется пользоваться разворотной петлёй, расположенной на 75-м километре кольцевой автодороги.





«Изменения коснутся также автобусного маршрута №1288, курсирующего между красногорским микрорайоном Мортонград и станцией метро «Сходненская». Там появится дополнительная схема движения в сообщении «Поссовет — метро «Сходненская», — говорится в сообщении.