​В Пушкине готов к открытию новый корпус образовательного комплекса

25 августа 2025, 12:20

Новый шестой корпус Образовательного комплекса №11 в микрорайоне Новое Пушкино готов встретить детей 1 сентября. В здании будут учиться 1,2 тыс. ребят, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



Здание возвёл застройщик нового микрорайона и передал на баланс муниципалитета. Все помещения готовы к началу учебного года. В школе есть медицинский блок, пищеблок с обеденным залом на 400 мест, четыре мастерские по труду, актовый зал на 424 места, два спортзала, зал для альтернативных занятий и два библиотечно-учебных центра. Для занятий учеников на свежем воздухе организовали многофункциональную прилегающую территорию.Сообщается, что школа полностью укомплектована педагогическим составом. Двери классов 1 сентября откроют 44 педагога.