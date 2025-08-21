В Подмосковье подросток сутки скрывал от родителей укус змеи
В Подмосковье 16-летний подросток оказался на грани серьёзных последствий после укуса змеи, который он скрывал от родителей в течение суток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл во время прогулки юноши по лесопарковой зоне в районе Учинского водохранилища в Пушкино. По неизвестным причинам подросток решил не сообщать о случившемся взрослым и лишь спустя сутки рассказал о боли и ухудшении состояния.
После этого подросток был срочно доставлен в медицинское учреждение, где врачи диагностировали укус змеи. Ему назначили противоядие и проводили интенсивное лечение в течение трёх дней.
Врачи отметили, что мальчику повезло, поскольку яд оказался не слишком сильным. Если бы это была более ядовитая змея, ситуация могла бы закончиться трагедией.
Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Медики и спасатели призывают жителей региона соблюдать осторожность при прогулках в природных зонах и при любых признаках укуса незамедлительно обращаться за помощью.
