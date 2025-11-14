В Клину начался капремонт основного здания гимназии имени Ушинского

14 ноября 2025, 13:34

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В основном здании гимназии имени К.Д. Ушинского в Клину, расположенном по адресу: Бородинский проезд, дом №28, начался капитальный ремонт. Его планируют закончить к сентябрю 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сейчас подрядчик приступил к демонтажным работам.





«Здание построили 61 год назад, его общая площадь составляет более 4,1 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта здесь обновят фасад, входные группы, кровлю и все помещения, поменяют инженерные системы и сантехнику, установят видеонаблюдение и пожарные датчики, привезут новое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.