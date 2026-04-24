Капремонт гимназии №5 в Дзержинском завершили наполовину
Здание гимназии №5, расположенное на улице Томилинская в Дзержинском, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт ведётся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас рабочие обновляют фасад и кровлю, прокладывают отопление, делают напольные стяжки и каркасные перегородки, а также меняют окна. На объекте заняты свыше 150 человек, используются шесть единиц техники», — говорится в сообщении.Завершить капремонт должны в августе текущего года.
Актуальную информацию о ремонте и строительстве школ, детских садов, поликлиник, стадионов и прочих соцобъектов в Московской области пресс-служба Минстройкомплекса региона публикует в своих соцсетях: на страницах в «Одноклассниках» и VK, а также на канале в мессенджере МАХ.