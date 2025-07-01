На железной дороге в Подмосковье провели более 4,8 тыс. рейдов безопасности
Свыше 4,8 тыс. рейдов и дежурств, направленных на профилактику несчастных случаев, провели на железнодорожных станциях Московской области с начала текущего года. Эффективность этих мероприятий отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Подмосковье продолжают проводить комплекс мероприятий по снижению числа смертельных случаев на железной дороге. Одним из самых эффективных методов является проведение профилактических рейдов на станциях. Благодаря таким рейдам удаётся предотвращать нарушения правил безопасности», — сказал Марат Сибатулин.В рамках рейдов пассажирам напоминают о правилах безопасности, выявляют нарушителей, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные брошюры. В рейдах участвуют сотрудники административно-пассажирской инспекции, транспортной полиции, администраций, члены народных дружин и волонтёры.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мероприятий по поддержке волонтёров. В частности, волонтёры Подмосковья могут рассчитывать на организационную, финансовую, методическую, консультационную и информационную поддержку властей. Подробная информация об этом размещена по ссылке.