На железной дороге в Подмосковье провели более 4,8 тыс. рейдов безопасности

01 июля 2025, 12:47

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 4,8 тыс. рейдов и дежурств, направленных на профилактику несчастных случаев, провели на железнодорожных станциях Московской области с начала текущего года. Эффективность этих мероприятий отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, сообщает пресс-служба ведомства.







«В Подмосковье продолжают проводить комплекс мероприятий по снижению числа смертельных случаев на железной дороге. Одним из самых эффективных методов является проведение профилактических рейдов на станциях. Благодаря таким рейдам удаётся предотвращать нарушения правил безопасности», — сказал Марат Сибатулин.