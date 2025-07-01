В Подмосковье стартовал приём заявок на литературные премии за прозу и поэзию
Конкурсы на соискание ежегодных литературных премий имени М.М. Пришвина и имени Роберта Рождественского объявило министерство культуры и туризма Московской области. Участвовать в конкурсе могут авторы, постоянно проживающие в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.
«Премия имени М.М. Пришвина присуждается в двух номинациях: «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения». Награды получают прозаические произведения, получившие общественное признание, посвящённые теме любви к родному краю и являющие собой образец высокой нравственности и духовности», — говорится в сообщении.Премия имени Роберта Рождественского присуждается за поэтические произведения. Здесь также есть две номинации: «Поэтический дебют» и «Зрелое перо». Для участников в номинации «Поэтический дебют» есть ограничения по возрасту: заявки принимаются только от авторов от 14 до 35 лет.
Подробная информация об обеих премиях размещена на сайте Минкульттуризма Подмосковья.