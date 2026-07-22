Капремонт гимназии им. Ушинского в Клину выполнили более чем на 70%

22 июля 2026, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Основной корпус гимназии имени Константина Ушинского, расположенный в Бородинском проезде в Клину, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь здания, построенного 62 года назад, составляет около 4 200 квадратных метров. Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте продолжаются общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных сетей, обновление кровли и фасада, а также благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 90 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.