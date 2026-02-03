Капремонт гимназии имени Ушинского в Клину закончат до конца лета
В Клину капитально ремонтируют основной корпус гимназии имени Ушинского, расположенный в Бородинском проезде. Обновлённое здание планируют открыть для учеников в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы по капремонту объектов социальной инфраструктуры.
«В настоящее время в корпусе уже завершили демонтажные работы и скоро приступят к отделочным», — говорится в сообщении.Здание построили 62 года назад, его общая площадь составляет около 4,2 тыс. квадратных метров. В ходе капитального ремонта там обновят кровлю, фасад, входные группы, заменят все инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений, установят новое оборудование, мебель, а также системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Прилегающую территорию благоустроят.