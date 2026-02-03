С начала года в Подмосковье очистили лифты более чем в 100 домах
В рамках плановой работы по обеспечению надлежащего содержания лифтового оборудования в многоквартирных домах проводится комплексная санитарная обработка лифтовых кабин. Она включает влажную уборку полов и стен, очистку дверей, панелей и зеркальных поверхностей, а также удаление несанкционированных надписей, рисунков и рекламных материалов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С начала текущего года коммунальные службы Московской области по обращениям жителей, поступившим на линию Единой диспетчерской службы, выполнили уборку лифтовых кабин более чем в 100 многоквартирных домах региона.
Контроль за качеством выполненных работ осуществляли инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которые проверяли соблюдение установленных требований и полноту проведения уборки.
В случае выявления загрязнений, следов вандализма, надписей, рисунков или размещения рекламы в лифтах жители могут обратиться в свою управляющую организацию либо направить заявку в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
