С начала года в Подмосковье очистили лифты более чем в 100 домах

03 февраля 2026, 16:30

оригинал Фото: istockphoto / Denis Mamin

В рамках плановой работы по обеспечению надлежащего содержания лифтового оборудования в многоквартирных домах проводится комплексная санитарная обработка лифтовых кабин. Она включает влажную уборку полов и стен, очистку дверей, панелей и зеркальных поверхностей, а также удаление несанкционированных надписей, рисунков и рекламных материалов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.