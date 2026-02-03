В Солнечногорске обновили более 1,6 км водопроводных сетей

03 февраля 2026, 17:13

оригинал Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В микрорайоне ЦМИС города Солнечногорска завершены работы по модернизации водопроводной инфраструктуры общей протяженностью 1 648 метров, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.







Обновление сетей проведено с применением технологии горизонтально-направленного бурения на улицах Бутырская, Краснофлотская, 2-я и 3-я Бутырские, а также на улицах Островского и Школьная. Такой метод позволил выполнить работы без вскрытия грунта и минимизировать неудобства для жителей.



В ходе модернизации специалисты полностью заменили изношенные железобетонные трубопроводы на современные полимерные, установили новые инспекционные колодцы, смонтировали пожарные гидранты и запорную арматуру. В результате проведённых работ более 15 тыс. жителей 57 многоквартирных домов получили более надёжное и стабильное водоснабжение.



Проект реализован в рамках федеральной программы «Инфраструктура для жизни», а также государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.