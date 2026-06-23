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Капремонт главного корпуса Красногорского колледжа завершат до конца лета

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

В Красногорском колледже капитально ремонтируют главный корпус. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.



Ремонт планируют завершить до начала учебного года.

«Это обновлённое здание мы откроем уже 1 сентября. Здесь установят современное оборудование: ребята должны учиться на том, на чем будут работать», — сказал Воробьёв.
Андрей Воробьёв (второй слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева
Здание, в котором проводится ремонт, построили 55 лет назад, оно рассчитано на 716 студентов. В настоящее время работы выполнены на 70%.

«Мы заменили вентилируемый фасад, кровлю и инженерные коммуникации, сделали небольшую перепланировку. Сейчас заканчиваем чистовую отделку помещений, монтаж электрики и сантехники, установку дверей и благоустройство территории. На объекте заняты 50 человек», — рассказал представитель подрядной организации Алексей Проничев.
Студенты Красногорского коллежа получают образование по семи направлениям: логистика, инженерные системы ЖКХ, информационная безопасность, программирование, сетевое и системное администрирование, станки с ЧПУ, а также оптика и оптико-электронные приборы.
Лев Каштанов

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