Капремонт главного корпуса Красногорского колледжа завершат до конца лета
В Красногорском колледже капитально ремонтируют главный корпус. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ремонт планируют завершить до начала учебного года.
«Это обновлённое здание мы откроем уже 1 сентября. Здесь установят современное оборудование: ребята должны учиться на том, на чем будут работать», — сказал Воробьёв.Здание, в котором проводится ремонт, построили 55 лет назад, оно рассчитано на 716 студентов. В настоящее время работы выполнены на 70%.
«Мы заменили вентилируемый фасад, кровлю и инженерные коммуникации, сделали небольшую перепланировку. Сейчас заканчиваем чистовую отделку помещений, монтаж электрики и сантехники, установку дверей и благоустройство территории. На объекте заняты 50 человек», — рассказал представитель подрядной организации Алексей Проничев.Студенты Красногорского коллежа получают образование по семи направлениям: логистика, инженерные системы ЖКХ, информационная безопасность, программирование, сетевое и системное администрирование, станки с ЧПУ, а также оптика и оптико-электронные приборы.