Капремонт колледжа «Энергия» в Балашихе завершат до конца года
Учебный корпус подмосковного колледжа «Энергия» в Балашихе капитально ремонтируют, работы планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание расположено на Граничной улице, его общая площадь составляет 1 266 квадратных метров.
«В настоящее время на объекте завершают демонтаж и одновременно проводят общестроительные и кровельные работы, усиливают несущие конструкции и утепляют фасад», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании заменят полы, кровлю, изменят планировку, полностью обновят инженерные сети и установят новое оборудование. В результате в корпусе улучшатся условия для занятия физкультурой.