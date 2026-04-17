Капремонт колледжа в Звенигороде завершат до конца года

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание филиала Красногорского колледжа, расположенное на Нахабинском шоссе в городе Звенигород Одинцовского округа, капитально ремонтируют. Завершить работы планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Общая площадь здания составляет свыше шести тысяч квадратных метров. В настоящее время ремонт выполнен уже более чем на 55%. Работы ведутся за счёт подмосковного бюджета.

«На объекте завершили демонтаж и занимаются ремонтом фасада и крыши, отделкой помещений и монтажом инженерных сетей. На площадке заняты свыше 60 человек, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
После окончания ремонта в здание завезут новое оборудование и мебель.
Лев Каштанов

