Капремонт колледжа в Звенигороде завершат до конца года

17 апреля 2026, 14:49

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание филиала Красногорского колледжа, расположенное на Нахабинском шоссе в городе Звенигород Одинцовского округа, капитально ремонтируют. Завершить работы планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Общая площадь здания составляет свыше шести тысяч квадратных метров. В настоящее время ремонт выполнен уже более чем на 55%. Работы ведутся за счёт подмосковного бюджета.





«На объекте завершили демонтаж и занимаются ремонтом фасада и крыши, отделкой помещений и монтажом инженерных сетей. На площадке заняты свыше 60 человек, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.