В Балашихе открылась «Клиника Героев» с льготами для ветеранов СВО и их семей
В Балашихе открылся новый медицинский центр «Клиника Героев», где участники спецоперации и их семьи смогут получать медицинскую помощь на льготных условиях. В церемонии открытия приняли участие глава городского округа Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Для ветеранов и их близких в учреждении предусмотрена 50-процентная скидка на все медицинские услуги.
«Это существенная помощь нашим военнослужащим», — подчеркнул председатель Мособлдумы.
«Человек может пройти необходимые процедуры под присмотром медиков, а через пару часов уже вернуться к своим делам», — добавил Брынцалов.
Он также отметил, что обращение в клинику позволит жителям оперативно и качественно проверить состояние здоровья у квалифицированных специалистов.