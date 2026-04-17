В Балашихе открылась «Клиника Героев» с льготами для ветеранов СВО и их семей

17 апреля 2026, 14:29

Фото: Telegram @i_bryntsalov

В Балашихе открылся новый медицинский центр «Клиника Героев», где участники спецоперации и их семьи смогут получать медицинскую помощь на льготных условиях. В церемонии открытия приняли участие глава городского округа Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





Для ветеранов и их близких в учреждении предусмотрена 50-процентная скидка на все медицинские услуги.





«Это существенная помощь нашим военнослужащим», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Кроме того, в клинике планируют регулярно проводить бесплатные консультации для жителей. Они будут проходить раз в месяц и охватят шесть ключевых медицинских направлений.



Новый центр оснащён современным оборудованием и включает почти 30 кабинетов, а также дневной стационар. По оценкам специалистов, ежемесячно здесь смогут принимать около четырёх тысяч пациентов.

«Человек может пройти необходимые процедуры под присмотром медиков, а через пару часов уже вернуться к своим делам», — добавил Брынцалов.