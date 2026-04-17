Глава Павлово-Посадского округа Семёнов провёл личный приём граждан

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Очередной личный приём жителей провёл глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов. Мероприятие состоялось в приёмной партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Вопросы, поднятые на встрече, касались поддержки малого бизнеса, обеспечения доступа к земельным участкам, благоустройства, работы общественного транспорта и пр.

«Личный приём — это всегда про живых людей и реальные задачи. Каждый такой приём напоминает, что за обращением стоит конкретный человек, его история и надежда на решение», — сказал Денис Семёнов.
По итогам мероприятия глава округа дал поручения профильным службам. Ход исполнения он будет контролировать сам.

Ранее сообщалось, что Денис Семёнов проверил ход создания сквера на месте ДК Потапова в Павловском Посаде.
Лев Каштанов

