Глава Павлово-Посадского округа Семёнов провёл личный приём граждан
Очередной личный приём жителей провёл глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов. Мероприятие состоялось в приёмной партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вопросы, поднятые на встрече, касались поддержки малого бизнеса, обеспечения доступа к земельным участкам, благоустройства, работы общественного транспорта и пр.
«Личный приём — это всегда про живых людей и реальные задачи. Каждый такой приём напоминает, что за обращением стоит конкретный человек, его история и надежда на решение», — сказал Денис Семёнов.По итогам мероприятия глава округа дал поручения профильным службам. Ход исполнения он будет контролировать сам.
Ранее сообщалось, что Денис Семёнов проверил ход создания сквера на месте ДК Потапова в Павловском Посаде.