Смертность от туберкулёза в Подмосковье снизилась более чем на 8%
На 8,3% снизилась смертность от туберкулёза в Московской области за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Такого результата удалось достичь благодаря системной профилактической работе и эффективным методам лечения.
«Снижение смертности от туберкулеза — итог выверенной стратегии раннего выявления болезни и использования современной терапии», — цитируются в сообщении слова главврача Московского областного противотуберкулезного диспансера, главного фтизиатра региона Сергея Смердина.В Минздраве Подмосковья отметили, что Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер является Центром компетенций для медицинских организаций региона.