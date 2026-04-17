Смертность от туберкулёза в Подмосковье снизилась более чем на 8%

17 апреля 2026, 14:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

На 8,3% снизилась смертность от туберкулёза в Московской области за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Такого результата удалось достичь благодаря системной профилактической работе и эффективным методам лечения.





«Снижение смертности от туберкулеза — итог выверенной стратегии раннего выявления болезни и использования современной терапии», — цитируются в сообщении слова главврача Московского областного противотуберкулезного диспансера, главного фтизиатра региона Сергея Смердина.