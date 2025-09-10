В Раменском появится производство красок и лаков за 1,7 млрд рублей
Компания «Антикоррозийные защитные покрытия» инвестирует в создание производства красок и лаков в Подмосковье 1,7 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Там пояснили, что компании предоставили земельный участок для реализации инвестпроекта на льготных условиях, без проведения торгов. На территории Раменского построят предприятие «Акрус».
«Первоначальные инвестиции в проект компании оцениваются в 1,7 млрд рублей. Площадь участка – 7,5 га. В результате реализации проекта в округе создадут порядка 90 рабочих мест», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Запуск первой очереди проекта в эксплуатацию запланирован на 2030 год. В рамках второй очереди в 2032-м планируют открыть склад готовой продукции и склад смол.
После выхода предприятия на полную производственную мощность компания сможет производить 4,5 тыс. тонн продукции в год.