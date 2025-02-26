Капремонт корпуса Демиховского лицея завершат к 1 сентября

Второй корпус лицея капитально ремонтируют на Заводской улице в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 20%, сдать обновлённый корпус в эксплуатацию должны к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.