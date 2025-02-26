Капремонт корпуса Демиховского лицея завершат к 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Второй корпус лицея капитально ремонтируют на Заводской улице в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 20%, сдать обновлённый корпус в эксплуатацию должны к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь объекта составляет свыше 1,4 тыс. квадратных метров. Сейчас там завершаются демонтажные работы, идёт предчистовая отделка помещений, установка стеклопакетов и установка лесов для обновления фасада», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в здании проведут фасадные и кровельные работы, заменят инженерные системы и обустроят входные группы, а также обновят отделку помещений. Отмечается, что одной из задач, стоящих перед подрядчиком, является сохранение архитектурного стиля здания.
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Лев Каштанов