В Электростали построят шесть котельных и обновят очистные сооружения

В Электростали построят шесть котельных, реконструируют очистные сооружения, проведут капремонт в детской поликлинике и благоустроят самую большую в Подмосковье городскую площадь. О том, что уже сделано в муниципалитете и о планах на ближайшие годы губернатор Московской области Андрей Воробьёв поговорил с главой муниципалитета Инной Волковой.