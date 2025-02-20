В Электростали построят шесть котельных и обновят очистные сооружения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Электростали построят шесть котельных, реконструируют очистные сооружения, проведут капремонт в детской поликлинике и благоустроят самую большую в Подмосковье городскую площадь. О том, что уже сделано в муниципалитете и о планах на ближайшие годы губернатор Московской области Андрей Воробьёв поговорил с главой муниципалитета Инной Волковой.
«Вы возглавляете Электросталь более четырёх лет, работали там и ранее, хорошо знаете запросы жителей. В муниципалитете реализуются масштабные программы. Это и теплоснабжение, и благоустройство, и образование. Запланирован капремонт ряда объектов здравоохранения. Активно привлекаются инвестиции. Расскажите о главном, чего ждут люди, в чём необходима наша поддержка», – сказал Воробьёв.Среди актуальных тем – теплоснабжение. Прошлой зимой из-за нестабильной работы котельной «Восточная», которая обслуживает 40 тыс. жителей, были сбои с отоплением. Волкова сообщила, что объект передан из частной собственности в муниципальную – это позволило провести модернизацию.
«Мы закупили и установили там два больших и два малых котла. Кроме того, проложили более 4 км сетей теплоснабжения, частично обновили сети ГВС», – отметила Волкова.В ближайшие три года в округе построят шесть блочно-модульных котельных - на проезде Восточный и улице Золотухи в Электростали, а также в посёлках Фрязево, Елизаветино, Иванисово и Всеволодово. Там отремонтируют 15 км теплосетей. В планах– строительство ВЗУ и водопровода в деревне Есино.
Другой долгожданный проект – реконструкция местных очистных сооружений. Она стартует в этом году, а завершится в 2027-м. По словам Инны Волковой, важно также заменить канализационный коллектор протяжённостью 37 км.
«Водоотведение, канализование, очистные сооружения – наши приоритеты. Мы продолжаем реализовывать значимую программу в Московской области по каждому из этих направлений», – подчеркнул губернатор.Среди других приоритетов – здравоохранение и образование. В Электростали до конца месяца завершат ремонт детской поликлиники на ул. Журавлёва. А в начале следующего года приведут в порядок детское соматическое отделение местной больницы.
Среди перемен в сфере образование – капитальный ремонт в 2024 году СОШ №1 и первого корпуса Электростальского колледжа. В этом году модернизируют детскую музыкальную школу и второй корпус школы №13, где учатся 410 ребят. Свои двери он откроет 1 сентября.
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Лора Луганская